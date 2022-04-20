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Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск

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  • 20.04.2022, 14:41
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Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Минск

Отменены также полеты в южные города России.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз продлила отмену рейсов в Минск. На сей раз — до 31 мая.

Напомним, маршрут рейса Стамбул-Минск проходит над регионами, которые из-за войны в Украине закрыты для движения гражданских воздушных судов. Помимо Минска, отменены рейсы Turkish Airlines в южные города России — Сочи и Ростов, а также в Екатеринбург.

Из-за санкций, ранее введенных против Беларуси и национального перевозчика "Белавиа", Стамбул остается одним из немногих хабов, через который белорусы могут улететь в европейские страны. Впрочем "Белавиа", несмотря на закрытое воздушное пространство Украины и юга России, в Стамбул летает — белорусские самолеты облетают опасный регион. Полет при этом длится около 6,5 часов вместо привычных четырех.

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