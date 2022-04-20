Медики назвали самый полезный для здоровья жирный продукт 4 20.04.2022, 15:07

7,088

В нем заключается секрет долголетия коренного населения Гренландии.

При исследовании Гренландии группа исследователей ВОЗ установила, что почти никто из местных эскимосов не страдает сердечно-сосудистыми и цереброваскулярными заболеваниями. 100-летний мужчина выходит в море, а 90-летний может быть так же энергичен, как и молодежь.

Об этом сообщила американский врач Люсия Гарсиа, пишет Quora.

И секрет эскимосов, в том, что рыба — основа их рациона. И хотя они мало употребляют в пищу овощи, фрукты и другие продукты, являются одним из самых здоровых народов в мире.

Эксперты считают, что здоровье эскимосов может быть связано с потреблением рыбы, богатой ненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

Жирные кислоты Омега-3 также являются полиненасыщенными жирными кислотами, в основном содержащимися в различной рыбе, таких как лосось, сардины, тунец, сайра, сельдь, анчоусы и так далее.

Ненасыщенные жиры могут снизить уровень ЛПНП (холестерола), липидов в крови, снизить вязкость крови, улучшить кровообращение и предотвратить сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания.

Также ненасыщенные жирные кислоты могут улучшать активность клеток головного мозга, ускорять клеточный метаболизм, улучшать память и мыслительные способности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».