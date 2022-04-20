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SAP заявила об уходе с белорусского рынка

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  • 20.04.2022, 14:26
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SAP заявила об уходе с белорусского рынка

Также немецкий разработчик программного обеспечения откажется от поддержки локальных продуктов.

Немецкий разработчик программного обеспечения для корпоративного сектора SAP сообщает, что полностью прекращает работу в Беларуси и России, пишет office life.

Ранее компания уведомляла партнеров, что приостанавливает заключение новых контрактов, но продолжала обслуживать текущих заказчиков.

Теперь SAP намерена отказаться от поддержки локальных продуктов. Однако клиенты пока смогут пользоваться оплаченными сервисами.

Применительно к облачным сервисам компания предоставит возможность клиентам, не попавшим под санкции, удалить данные из облака или перенести их на серверы за пределами страны. При таком сценарии договор по истечении подписки продлеваться не будет.

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