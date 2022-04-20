В оккупированном Мелитополе при загадочных обстоятельствах массово гибнут военные РФ 8 20.04.2022, 15:25

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У оккупантов находят огнестрельные и ножевые ранения.

На Запорожье в городе Мелитополь, который сейчас находится под российской оккупацией, уже длительное время при странных обстоятельствах гибнут российские военные. Тела оккупантов перевозят из украинского города на территорию РФ.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Он напомнил, что, по данным украинской разведки, при странных обстоятельствах в Мелитополе уже погибли более 70 российских военных только за период с 20 марта до 12 апреля.

У оккупантов, которые погибли, преимущественно выявляли огнестрельные и ножевые ранения.

По словам Арестовича, в оккупированном россиянами городе могут партизанить украинцы, которые устраивают расправу с ночными патрулями захватчиков. При этом он добавил, что оккупантам не стоило ожидать чего-то другого.

"То есть, кто-то там ловит ночные патрули... Россиянам не стоило ничего другого и ожидать: если уж пришли, то получайте", – подчеркнул советник главы ОП.

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