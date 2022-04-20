«Один срочник два раза на передовой был, его аж трясло»2
- 20.04.2022, 15:33
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Российские солдаты ищут пути побега из Украины.
Командование российской оккупационной армии пытается восполнить потери в своих подразделениях, отправляя на войну солдат-срочников.
Своих сыновей-срочников россияне пытаются спасти от участия в войне с Украиной через российскую прокуратуру. Об свидетельствует перехваченный СБУ разговор одного из российских захватчиков с матерью.
Оккупант рассказывает, что в войне в Украине принимают участие немало солдат срочной службы. И они пытаются "откосить" от такой участи путем обращения в прокуратуру.
"Здесь уже и через прокуратуру не работает. Потому что я знаю, что срочников забирали через прокуратуру. Даже ко мне подбегали, тряслись: дай-дай позвонить отцу, он... решит вопрос, меня заберут..." – рассказывает российский оккупант своей матери.
Судя по разговору, он также является срочником и хочет вернуться в Россию, не желая погибать в "украинской мясорубке".
"Да дело в том, что наша местная прокуратура, блин, гнилая просто", – говорит мать захватчика.
Российский солдат рассказывает, что часть срочников забирали для "участия в учениях". Однако их бросают на войну в Украины, где у многих не выдерживает психика.
"Срочников здесь и на показуху забирали, вроде... Но некоторых оставили. Одного срочника "кидали": он два раза на передке был, в жесткие ситуации попадал... Его там, короче, трясло, но все равно его оставили" , – говорит он.