Полина Шарендо-Панасюк: Мы нация, достойная свободы! 2 20.04.2022, 15:41

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Активистка «Европейской Беларуси» призвала не останавливаться в своей борьбе.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал в Facebook, что его жена Полина Шарендо-Панасюк в колонии провела 50 суток в ШИЗО (карцере) и три месяца ‒ в ПКТ (помещении камерного типа).

«Стало известно, что всего за полгода в Гомельской женской колонии Полина провела 50 суток в ШИЗО (карцере) и три месяца ее продержали в ПКТ (помещении камерного типа). Три месяца в ПКТ Полина спала босиком на холодном бетонном полу, а в самой камере из крана шла только холодная ржавая вода, и то очень слабым потоком.

Но Полина с шутками восприняла свой «суд» и новый срок. «Самое темное время — перед рассветом!» — уверена она. Полина даже из заключения видит, что диктаторские системы истлели, поросли плесенью и скоро пойдут на дно вслед за русским военным кораблем. Полина желает успехов украинцам. А белорусов призывает не останавливаться в своей борьбе:

«Мы — вместе!

Сейчас мы Нация, достойная Свободы!

Не останавливаемся!», — написал Андрей Шарендо.

В прошлом году Полину Шарендо-Панасюк незаконно осудили по трем надуманным «уголовным делам» и дали два года колонии. На свободу она должна была выйти в сентябре этого года. В феврале 2020 года ей добавили еще один год заключения.

Поддержать Полину можно по адресу:

СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А,

Шарендо-Панасюк Полине Сергеевне

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