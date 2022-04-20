Военные эксперты назвали главное оружие в боях за Донбасс 1 20.04.2022, 15:46

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Украинские военные показали себя очень компетентными в таком виде сражений.

20 апреля 2022-го стало 56-м днем войны в Украины, главные события во время которого по-прежнему разворачиваются на юго-востоке страны.

В последние дня ряд европейских стран заявили о готовности поставлять в Украину тяжелое вооружение и наращивать такие поставки.

Однако, военные эксперты считают, что, как и во времена Второй мировой войны, ключевое значение в боях за Донбасс сыграет артиллерия, пишет nv.ua.

«Беспорядочный массированный огонь, предназначенный для уничтожения, дезориентации и дестабилизации противника перед наступлением, уже давно является ключевым элементом советской и российской военной доктрины. Так было во время Второй мировой войны (на большей части той же территории), так происходит и сегодня», — пишет аналитик The Warzone Ховард Альтман.

Британский военный эксперт Франц-Стефан Гади пишет, что большая часть ударов оккупантов до последнего времени — это подготовительные артиллерийские обстрелы украинских позиций на Донбассе. Он называет эти обстрелы «локальными проверочными атаками».

Кроме человеческих жертв, артобстрелы могут уничтожить оборудование противника, нанести вред укрепрайонам, огневым позициям и вызвать психологическое подавление массированным огнем.

Официальный представитель министерства обороны США предположил, что у оккупантов есть еще около 80% дальнобойных огневых средств, которые они накопили во время последних наступлений.

Однако, начальная фаза войны продемонстрировала, что превосходящая огневая мощь не гарантирует успех. Особенно при отсутствии надлежащего снабжения и материально-технического обеспечения.

В Пентагоне считают, что российские сухопутные войска передвигаются к юго-западу от Донецка и к югу от Изюма с предварительным артиллерийским огнем по позициям ВСУ.

Если в Киевской, Черниговской, Cумской и других пограничных областях украинская армия смогла дать отпор оккупантам, позиции и пути снабжения военных РФ на Донбассе укреплялись последние восемь лет. Кроме этого, в Пентагоне считают, что российские оккупанты учатся на своих ошибках, из-за которых они понесли большие потери в Украине.

Генерал-лейтенант и бывший командующий сухопутных войск США в Европе Марк Хертлинг написал в Twitter, что максимальная дальность ударов артиллерии РФ сейчас составляет 80 км. Речь идет об РСЗО Ураган.

Russia has begun shelling w/ artillery.



RU doctrine emphasizes leading w/ massive arty prep. It's what they do.



Artillery is "imprecise." It hits areas, not targets (unless it's precision guided).



Each size shell has a CEP (circular area of probability) for killing. 1/7 pic.twitter.com/NT7qdC0NJ8 — Mark Hertling (@MarkHertling) April 18, 2022

«Единственный способ остановить артиллерию: найти (с помощью радаров противодействия огню или беспилотников), а затем обстрелять ее. У Украины тоже есть реактивная артиллерия, но ее не так много, как у русских», — заявил Хертлинг.

По его словам, украинские войска показали себя «очень компетентными» в подключении разведданных к таргетингу и поиску российской артиллерии.

Сейчас Украина использует подвижные американские радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Эти радары могут находить вражеские минометы, РСЗО и ракетные пусковые установки, а также поддерживать собственную артиллерию для более точного наведения и корректировки огня.

Максимальная дальность обнаружения ракеты — до 24 км, а артиллерии — до 18 км. Установки могут отслеживать одновременно до 99 целей.

Ранее Пентагон сообщил о поставке в Украину современных 3D-радаров AN/MPQ-64 Sentinel, которые используются для оповещения средств противовоздушной обороны малой дальности и стоят на вооружении передовых подразделений ПВО США.

Эти РЛС могут автоматически обнаружить, отслеживать и идентифицировать крылатые ракеты, беспилотники, вертолеты и самолеты. Эффективная дальность сканирования РЛС составляет до 40 км, и радар также устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы.

AN/MPQ-64 Sentinel может располагаться удаленно от основной части блока, работать автономно и связываться с центром управления огнем по широкополосной оптоволоконной линии связи.

На вооружении соединений, частей и подразделений Ракетных войск и артиллерии Украины до войны находились:

Ракетные комплексы оперативно-тактических, тактических ракет Точка-У;

Реактивные системы залпового огня типа Смерч, Ураган и Град;

Самоходные пушки и гаубицы Мста-С, Гиацинт, Пион, Акация, Гвоздика;

Гаубицы Мста-Б, Д-30, Д-20;

Противотанковые средства Штурм, Конкурс, Рапира.

Западные партнеры также передали Украине 155-мм буксируемые гаубицы, переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW, противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое оружие.

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