Похоронили ли польского перебежчика Эмиля Чечко, которого нашли в Минске повешенным? 20.04.2022, 15:47

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Никакой официальной информации о предателе после этого было.

Более месяца назад, 17 марта, польского перебежчика нашли повешенным в квартире, где он жил в Минске. «Народная Воля» поинтересовалась, состоялись ли его похороны, так как никакой официальной информации на этот счет не было.

В декабре 2021 года польский солдат Эмиль Чечко «попросил убежища» в Беларуси. Позже на специально организованной пресс-конференции он рассказал о неправдоподобные вымыслы о мигрантах на польской границе.

А тем временем прокуратура Белостока возбудила уголовное дело в отношении Чечко за дезертирство.

«Народная Воля» спросила, имеет ли какие-то новости о деле Эмиля Чечко заместитель Чрезвычайного и Полномочного Посла Польши в Республике Беларусь Мартин Войцеховски. Может, тело польского солдата отдали на похороны родственникам или известны результаты экспертизы?

«Ничего не знаю, — ответил дипломат. — Обращайтесь к белорусским властям, так как он умер в Беларуси. У меня нет никакой информации на этот счет».

Известно, что Эмиля Чечко опекал директор Центра «Системная правозащита», он первый забил тревогу, когда Чечко не появился в офисе на работе. Беляков пошел в квартиру, где жил Чечко, и нашел его уже мертвым. «Я вызвал милицию, — рассказывал Дмитрий Беляков журналистам. — Следователи определяют обстоятельства смерти».

— Насколько мне известно, похорон не было, следствие идет, — ответил «Народной Воле» Беляков. — Еще ведутся следственные мероприятия. Думаю, меня поставили бы в известность насчет похорон. Мы решали бы вопросы и с посольством, и с его матерью. Полагаю, что следственные органы связывались с посольством и его матерью.

Где и когда Чечко будут хоронить, Беляков не знает.

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