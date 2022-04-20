Деды воровали 3 20.04.2022, 15:48

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Александр Невзоров

Невзоров показал памятник рашистскому оккупанту-грабителю.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров на своей странице в Instagram показал проект памятника российскому солдату, воевавшему против Украины.

"Это пока только проект. Но! Какая война – такие и памятники. Памятники, кстати, следует устанавливать не только подвигам, но и позорам, чтобы вечно напоминать о них. Путинская война в Украине пока самая позорная из всех, которые начинала Россия", – заявил он.

"Рашистский солдат-грабитель" изображен на постаменте с унитазом в руках.

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