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Деды воровали

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  • 20.04.2022, 15:48
  • 11,180
Деды воровали
Александр Невзоров

Невзоров показал памятник рашистскому оккупанту-грабителю.

Российский телеведущий и публицист Александр Невзоров на своей странице в Instagram показал проект памятника российскому солдату, воевавшему против Украины.

"Это пока только проект. Но! Какая война – такие и памятники. Памятники, кстати, следует устанавливать не только подвигам, но и позорам, чтобы вечно напоминать о них. Путинская война в Украине пока самая позорная из всех, которые начинала Россия", – заявил он.

"Рашистский солдат-грабитель" изображен на постаменте с унитазом в руках.

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