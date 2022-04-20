Bloomberg: Окружение Путина считает войну в Украине катастрофической ошибкой 3 20.04.2022, 15:50

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Глава Кремля дистанцировался даже от части российских элит и живет в выдуманном мире.

Из-за продолжающегося роста военных потерь окружение президента России Владимира Путина уже ставит под сомнение его решение вторгнуться в Украину. Сам он уверен в том, что россияне готовы на жертвы ради его видения "национального величия".

Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявили 10 источников на условиях анонимности, некоторые члены элитного окружения Путина называют войну против Украиной "катастрофической ошибкой, которая отбросит страну в прошлое на многие годы".

Кроме того, приближенные к президенту не видят никаких шансов, что Путин изменит свой курс, как и перспектив внутреннего сопротивления. Часть из них всерьез опасается, что тот прибегнет к ядерному оружию.

По их словам, Путин все больше и больше полагается на сужающийся круг бескомпромиссных советников и отвергает попытки других предупредить его о пагубных экономических и политических издержках.

В частности, свои действия он объясняет тем, что хотя Россия и заплатит огромную цену за агрессию против Украины, Запад якобы не оставил ему другого выбора. Он также уверен, что санкционный "экономический блицкриг" провалился, а российская экономика быстро адаптируется.

Источники утверждают, что Путин по-прежнему уверен в высокой поддержке общественности и в том, что а россияне готовы пойти на большие жертвы ради его видения национального величия.

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