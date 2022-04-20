Как белорусам покрасить яйца на Пасху натуральными красителями 20.04.2022, 16:15

1,258

Понадобится каркаде, шелуха и куркума.

Крашанки - самый простой вид пасхальных яиц. Их достаточно сварить или подержать в растворе с красителями желаемого цвета. Для этого совсем не обязательно использовать покупные порошки: яйца на Пасху-2022 можно покрасить продуктами, которые есть дома, пишет «Апостроф».

Луковая шелуха

Отвар из луковой шелухи покрасит яйца на Пасху в красивый красно-коричневый цвет. Хорошо промойте яйца с помощью пищевой соды. Шелуху 7-10 луковиц сполосните, положите в кастрюлю и залейте 1,5 л воды. Чтобы цвет крашанок получился более насыщенным, добавьте 1 чайную ложку укусуса. Яйца варите в течение 25 минут на медленном огне. Чтобы они не потрескались, можно добавить в отвар щепотку соли.

Каркаде

С помощью каркаде яйца можно покрасить в фиолетово-голубой цвет, а насыщенность оттенка будет зависеть от качества чая. Выбирайте для этого только белые яйца, предварительно протерев их спиртом или раствором пищевой соды.

Чай каркаде залейте литром воды, вскипятите и охладите. Яйца сварите вкрутую в отдельной кастрюле, охладите. В отвар каркаде добавьте чайную ложку уксуса, опустите в него яйца и оставьте на 2 часа. Чтобы крашенки были разного оттенка, вынимать их из емкости можно в разное время.

Куркума

Ароматная специя поможет вам покрасить яйца в желтый цвет. Если вам нравится более нежный оттенок, растворите 3 столовые ложки куркумы в 3 стаканах воды и залейте сваренные вкуртую яйца на 2-3 часа. Для более насыщенного оттенка сварите яйца в таком растворе куркумы.

Красная капуста

Отвар красной капусты окрасит яйца в красивый голубой цвет. Нашинкуйте овощ, залейте небольшим количеством воды и варите, пока вода не приобретет насыщенный синий цвет. Охладите отвар, процедите, после чего сварите в нем белые яйца. Чтобы цвет крашенок получился ярким, оставьте их в отваре на несколько часов.

Свекла

Розовые крашенки можно получить с помощью отвара свеклы: готовят его так же, как и капустный. Еще один вариант - использовать свежий свекольный сок. Вареные вкрутую охлажденные яйца опускают в сок и оставляют на несколько часов.

Как сделать зеленые крашенки

Для получения зеленых пасхальных яиц вам придется настоять голубые крашенки в растворе куркумы (или наоборот, желтые яйца покрасить отваром красной капусты или каркаде).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».