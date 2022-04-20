В Харьковской области СБУ нашла законспирированный склад россиян 4 20.04.2022, 16:24

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На складе обнаружили боеприпасов и комплектующих к военной технике на $200 миллионов.

В Харьковской области СБУ нашла законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на 200 миллионов долларов, сообщает «Униан».

Все найденные детали были предназначены для подбитой техники России, которую враг собирался ремонтировать во время наступления.

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны Украины:

- 60 полнокомплектных танковых двигателей,

- большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса «воздух-воздух».

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