В Украине сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink 2 20.04.2022, 16:29

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Starlink Илона Маска также откроет свое представительство в Украине.

В Украине временно сняли ограничение на подключение к интернету от Starlink. Данный период продлится, пока действует военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по вопросам цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, сегодня Нацкомиссия в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи по инициативе Госспецсвязи приняла решение, которым предусмотрено:

на период военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешается всем категориям пользователей;

внесение изменений в План использования радиочастотного ресурса для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.

Напомним, ранее сообщалось, что Starlink откроет свое представительство в Украине.

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