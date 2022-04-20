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«БСБ Банк» повысил до 20% комиссию на снятие наличных с карточек иностранных банков

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  • 20.04.2022, 16:47
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«БСБ Банк» повысил до 20% комиссию на снятие наличных с карточек иностранных банков

Это касается как снятия белорусских рублей, так и валюты.

«БСБ Банк» с 19 апреля повысил комиссию за снятие наличных денег в своих банкоматах с карточек банков-нерезидентов Беларуси до 20%. Это касается как снятия белорусских рублей, так и валюты.

«По карточкам „БСБ-Банка“, а также карточкам банков-резидентов Беларуси снятие наличных (белорусские рубли и иностранная валюта) в банкоматах „БСБ Банка“ осуществляется бесплатно», — уточняют в финансовом учреждении.

Напомним, ранее «Беларусбанк» с 14 марта повысил комиссию за снятие наличных долларов и евро с карт «чужих» банков — с 3% до 20%. Речь идет про операции через все устройства и сервисы банка.

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