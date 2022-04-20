Сколько в Беларуси стоят продукты к пасхальному столу? 20.04.2022, 16:50

Сравнили цены в разных магазинах.

Сайт intex-press.by обошел магазины крупных торговых сетей в Барановичах, а также побывал на главном городском рынке и сравнил цены на мясо, творог, яйца и другие продукты, которые чаще всего покупают хозяйки для приготовления блюд к пасхальному столу.

Мониторинг цен провели 18 и 19 апреля. В каждой из торговых точек выбирали самые дешевые цены на нужный журналистам товар.

Например, творог смотрели 9% 350 граммов, яйца – С1, а «Кагор» – в бутылке объемом 0,7 литра. Производители по некоторым позициям (на те же овощи, к примеру, или вино) были разные.

Журналисты обошли магазины четырех торговых сетей и побывали на рынке «Кооперативный».

За мукой, помидорами и огурцами – на рынок

На рынке ниже, чем в торговых сетях, цены на муку и свежие овощи. Огурцы, к примеру, стоили 4 рубля, в то время как в магазинах минимальная цена была почти 1 рубль больше (см. таблицу цен).

Дешевле на рынке стоил и творог. Правда, расфасован он был в пакеты по 1 кг. Цена за такой пакет – 7,5 рубля, то есть за 350 грамм – около 2,6 рубля.

Главным атрибутом праздничного стола на Пасху являются крашеные яйца. Яйца к тому же и в кулич нужны. Этот продукт, как показал наш мониторинг, выгоднее брать в «Белмаркете». 18 апреля десяток яиц здесь стоил 2,39 рубля.

Блюда из мяса – также неотъемлемый атрибут пасхального застолья. За свининой лучше отправляться в «Евроопт»: цена на свиную шею и филе здесь оказалась самой низкой.

А вот куриное филе дешевле в «Алми» – в других торговых точках килограмм стоит как минимум на 2 рубля больше.

Где дешевле, если закупаться в одном месте?

Если сравнить общую суммупасхальной корзины в сетевых магазинах (рынок не берем, так как там не все продукты были), то дешевле всего этот набор продуктов обошелся в «Евроопте», а вот самый «дорогой» чек оказался в «Алми».

И даже если убрать «Кагор», который в этом магазине стоит почти два раза дороже, чем в том же «Евроопте», все равно итоговая сумма будет самой высокой.

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