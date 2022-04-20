Президент Евросовета посетил Бородянку 20.04.2022, 16:53

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Шарль Мишель встретился с местными жителями.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель 20 апреля посетил Бородянку под Киевом. Об он сообщил в Twitter.

"История никогда не забудет военных преступлений, которые были тут совершены. Не может быть мира без справедливости", – написал он на английском. Также этот текст продублировали на украинском.

Судя по фото, опубликованным агентством ЕРА, в Бородянку Мишель поехал в сопровождении вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, и.о. мэра города Георгий Ерко и главой Киевской областной военной администрации Александра Павлюка. В городе глава Евросовета встретился с местными жителями.

У Бородянці.



Як Буча та багато інших міст в Україні



Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні.



Не може бути миру без справедливості. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/l309U9xrFO — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

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