В подвале Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост 20.04.2022, 17:12

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Ванда Объедкова

О гибели женщины сообщил государственный музей Аушвиц-Биркенау.

В одном из подвалов Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост. О гибели женщины сообщил государственный музей Аушвиц-Биркенау в своем Twitter.

«В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск», — говорилось в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью BBC, что, по предварительным данным, в Мариуполе могли погибнуть до 20 тысяч мирных жителей.

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