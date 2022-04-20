закрыть
20 апреля 2022, среда, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В подвале Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост

  • 20.04.2022, 17:12
  • 1,590
В подвале Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост
Ванда Объедкова

О гибели женщины сообщил государственный музей Аушвиц-Биркенау.

В одном из подвалов Мариуполя умерла 91-летняя Ванда Объедкова, которая пережила Холокост. О гибели женщины сообщил государственный музей Аушвиц-Биркенау в своем Twitter.

«В возрасте 10 лет Ванда Семеновна Объедкова пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. Спустя 81 год она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск», — говорилось в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял в интервью BBC, что, по предварительным данным, в Мариуполе могли погибнуть до 20 тысяч мирных жителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы»
Дистанция провала – от «Курска» до «Москвы» Владимир Халип
Последняя путинская авантюра
Последняя путинская авантюра Андрей Санников
Кредо белорусских партизан 21 века
Кредо белорусских партизан 21 века Артем Черников
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ
Уничтожение крейсера «Москва» — катастрофа для РФ Аркадий Бабченко