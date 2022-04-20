Израиль передаст Украине каски и бронежилеты
- 20.04.2022, 17:13
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Министры обороны Украины и Израиля провели телефонный разговор.
Его подробностями поделился израильский посол в Киеве Михаил Бродский.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал дипломата.
Ганц и Резников провели переговоры. Министр обороны Израиля осудил атаки РФ на мирных жителей и решил оказать помощь Украине.
"Бени Ганц выразил поддержку народу Украины и осудил атаки мирного населения. Также он сообщил о решении Израиля предоставить Украине каски и бронежилеты", – написал Бродский.
Кроме того, посол подтвердил готовность Израиля принять двустороннюю встречу Путина и Зеленского. В Иерусалиме также могут встретиться делегации двух стран.