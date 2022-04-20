Экспорт российского угля обвалился более чем на 20% 1 20.04.2022, 17:50

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Евросоюз ввел эмбарго на импорт российского угля с 1 августа.

В апреле экспорт российского угля рухнул более чем на 20%. С начала года снижение составило 9%.

Об этом сообщил директор департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев на круглом столе в Госдуме, пишет «Коммерсантъ».

«К сожалению, мы видим на сегодня снижение объемов экспорта, особенно по концу марта и апрелю цифра значимая — более 20%. С начала года это почти 9%», — сказал он.

Коммерсантъ пишет, что экспортные поставки в феврале составили 14,35 млн тонн, в марте — 15,1 млн тонн, в апреле — 14,3 млн тонн.

Если в зимние месяцы экспорт традиционно снижается из-за логистических ограничений, то его резкое падение в апреле выглядит нетипично, учитывая крайне высокие экспортные цены, отмечает газета.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, добыча угля в регионе за март снизилась на 9%, до 19 млн тонн.

Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел эмбарго на импорт российского угля с 1 августа. По данным блока, до начала войны РФ против Украины ежегодный объем импорта угля из РФ составлял €8 млрд.

По данным Platts, в апреле российские компании предлагали индийским покупателям уголь по $165 за тонну на условиях CFR (доставка в порт покупателя). Дисконт к аналогичному австралийскому углю составлял около $65 за тонну. В марте с необходимостью предоставлять существенные скидки для продажи экспортных партий столкнулись российские нефтяные компании.

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