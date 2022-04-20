Бойцы ГПСУ вышли к государственной границе Украины в трех областях 3 20.04.2022, 18:00

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Там обустраивают необходимые опорные пункты, пункты наблюдения и контрольные посты.

Украинские защитники из Госпогранслужбы вышли к государственной границе Украины на всех направлениях в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Сейчас по линии госграницы в этих регионах восстанавливают обустройство позиций. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, пишет Украинская правда.

"В рамках восстановления контроля над государственной границей в пределах Киевской, Черниговской и Сумской областей, откуда защитники Украины выгнали оккупантов, пограничники вышли на все участки. Сначала вместе с Вооруженными силами состоялся выход к пограничным подразделениям и другим местам дислокации, а далее в направлении линии государственного контроля, в том числе и на направлении пунктов пропуска", – отметил Демченко.

Он уточнил, что в пределах этих трех областей протяженность государственной границы составляет почти 1200 километров.

Однако, по словам представителя ГПСУ, из-за продолжения агрессии РФ не происходит классической охраны границы, ведь еще остается опасность минирования, работы ДРГ и обстрелов из сопредельной территории.

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