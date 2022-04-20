Крупнейший НПЗ Японии отказался от российской нефти
- 20.04.2022, 18:03
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Завод увеличит поставки с Ближнего Востока.
Крупнейший японский нефтепереработчик Eneos Holdings не планирует покупать российскую нефть, пока не разрешатся все проблемы, связанные с вторжением РФ в Украину. Компания нашла альтернативные поставки с Ближнего Востока.
Об этом заявил глава компании Цутому Сугимори, передает epravda.com.
"Сейчас мы намерены получить альтернативы от существующих торговых партнеров, таких, как Саудовская Аравия, Абу-Даби и Кувейт, но мы продолжим усилия для диверсификации наших источников, чтобы уменьшить зависимость от Ближнего Востока в будущем", - сказал Сугимори.
Ранее сообщалось, что крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu перестанут покупать российскую нефть после выполнения текущих контрактов.