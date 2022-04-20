Британский миллиардер Брэнсон записал видео в поддержку украинцев
- 20.04.2022, 18:23
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Борьба за свое достоинство является главным раздражителем диктаторов.
Британский миллиардер, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон обратился к гражданам Украины со словами поддержки во время войны против российских оккупантов.
Видео Брэнсон записал по просьбе образовательного сообщества, которое объединило более 40 тыс. педагогов. Оно опубликовано в YouTube EdCamp Ukraine.
Британец заявил, что украинцы должны бороться за свое достоинство, которое является главным раздражителем диктаторов.
"Достоинство нельзя воспринимать как должное. На него постоянно посягают: держащиеся за власть диктаторы, фанатики, пытающиеся увековечить внутренние качества, и безразличие прохожих перед лицом тирании и несправедливости. К сожалению, человеческое достоинство – одна из первых жертв войны", – считает Брэнсон.
Он отметил, что не знает, какой мир унаследуют его внуки.
"Перед нами стоит столько вызовов, которые следует решить: от катастрофических изменений климата до повсеместных угроз для демократии. Но я знаю: если в нашем мире достоинство будут защищать и уважать, все остальные вызовы этого мира можно будет преодолеть", – заявил основатель Virgin Group.