Германия прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года 4 20.04.2022, 18:28

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Газ — следующий.

Германия прекратит импорт нефти из России до конца 2022 года, следующим шагом станет отказ от российского газа.

Об этом 20 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после встречи со своими коллегами из стран Балтии, сообщает Reuters.

«Я здесь четко и недвусмысленно говорю: да, Германия полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов», — сказал Бербок.

«К лету мы вдвое сократим импорт нефти, а к концу года „будем на 0“, а затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный отказ (от российских энергоресурсов, — ред.), полный отказ Евросоюза — это наша общая сила», — добавила глава МИД Германии.

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