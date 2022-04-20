Финский холдинг решил продать «Лидское пиво» 5 20.04.2022, 18:35

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Холдинг уже ищет покупателей.

Финский холдинг Olvi PLC решил избавиться от своего актива в Беларуси и теперь активно ищет покупателя для компании «Лидское пиво», сообщает «Наша Ніва».

На какую сумму рассчитывает финский холдинг неизвестно. Им принадлежит 96,4% акций компании.

Ранее Olvi PLC сообщило об уходе из Беларуси, прекращении инвестирования в страну, а также остановило экспорт в Россию и Беларусь. Причина — российское вторжение в Украину.

«Лидское пиво» — крупнейший работодатель в Лиде, который обеспечивает работой 840 человек.

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