Российский автомобильный рынок оказался на грани катастрофы 2 20.04.2022, 19:08

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Санкции работают.

Влияние санкций, которое российская власть всячески отрицает, все же есть — эксперты прогнозируют скорый крах автомобильного рынка РФ, передает «Новое время».

В рамках ежегодной конвенции Ассоциации российских автомобильных дилеров состоялось обсуждение ситуации на автомобильном рынке России. По заявлению Алексея Калицева, председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, наилучший прогноз для рынка — падение на 50% по итогам года.

По словам эксперта, этот оптимистичный сценарий возможен лишь в том случае, если возобновление производства автомобилей в России произойдет как можно быстрее.

«Я думаю, что ясность с поставками будет в ближайший квартал, — заявил Калицев. — Я не ожидаю существенного улучшения ситуации в течение второго квартала. Второй квартал — это будет период преодоления всех вопросов, которые есть. И если у нас будет положительный сценарий, мы начнём производить, рынок в этом году может составить 0,8−0,85 млн автомобилей. По сути, это падение на те самые 50%. Если это возобновление производства будет позже, чем третий квартал, то рынок будет ещё меньше».

Спрогнозировать падение рынка в РФ сложно, поскольку санкции не будут сняты до окончания военных действий этой страны на территории Украины. При этом, пока неизвестно, послужит ли подписание мира поводом для смягчения экономического давления Запада, поскольку восстановление экономики России может спровоцировать очередной акт агрессии в сторону Украины.

Напоминаем, сокрушительный удар российской автоиндустрии нанесла приостановка работы крупных мировых компаний.

Приостановили экспорт машин или комплектующих: Audi General Motors Harley-Davidson, Jaguar Land Rover, Scania, Skoda, Porsche.

Японская компания Honda — закрыла продажи.

Заморозили производство: BMW Group, Ford, Hyundai, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen, Volvo Group.

Daimler Truck — прекратила сотрудничество с КамАЗом.

Японская корпорация Mitsubishi Motors сообщила, что приостанавливает поставки в Россию автомобилей и запчастей, а также работу производства в Калуге.

Mitsubishi приостановила поставки в РФ и производство на местном заводе.

Nissan готовится к остановке автозавода в Петербурге и приостановил экспорт автомобилей в Россию.

Ferrari приняла решение приостановить производство автомобилей для российского рынка.

Французский концерн Alstom SA приостанавливает поставки и будущие инвестиции в Россию.

Американская General Electric объявила о приостановке работы в РФ.

Японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в РФ.

Французский производитель шин Michelin приостанавливает экспорт в РФ, а также производственную деятельность на ее территории.

Итальянский производитель шин Pirelli сократит деятельность в РФ и откажется от новых инвестиций в стране.

Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric приостановила инвестиции и поставки в РФ и Беларусь.

Немецкая компания Robert Bosch GmbH заявила, что сворачивает свою деятельность в России. Такое решение было принято после того, как Украина нашла детали Bosch в российской военной технике.

Renault остановил работу своего завода в Москве. Группа оценивает возможные варианты относительно своей доли в АвтоВАЗе.

Крупнейший производитель подшипников в мире шведская компания SKF заявила об остановке своего завода в РФ.

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