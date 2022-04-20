Минчанин, который «нарисовал» бегом «ой у лузі» и «Жыве!», уехал из Беларуси 1 20.04.2022, 19:10

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На прошлой неделе Вадиму Симонову пришла повестка в суд.

Из Беларуси уехал минчанин Вадим Симонов, который «нарисовал» бегом «ой у лузі червона калина», «Жыве!», картинку, посвященную российскому военному кораблю и другие изображения, сообщает zerkalo.io.

Вадим Симонов работал специалистом по продажам. Бегать начал с благотворительного полумарафона более пяти лет назад. По словам Вадима, чтобы не скучать во время пробежек, он решил создавать GPS-картинки. Среди них: герб «Погоня» и картинка, посвященная российскому военному кораблю и другие изображения.

На прошлой неделе ему пришла повестка в суд по административному делу ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов).

— Участковый связался со мной и пояснил, что меня вызывают снова на разговор за интервью, которое я давал СМИ, за мой бег, за репосты «экстремистских материалов» в соцсетях. Я понял, что тянуть дальше не стоит. Сейчас я в безопасности. Чтобы эвакуироваться у меня было 10 минут, захватил только рюкзак, а в нем беговые кроссовки. Кстати, сегодня по приезду в новый город я уже пробежал 10 км и написал «ЖЫВЕ», — рассказал Вадим.

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