«Сынок, разбирай мерседесы и лексусы. У них запчасти дорогие»5
- 20.04.2022, 19:23
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Отец учит сына-оккупанта, как воевать в Украине.
В телефонном разговоре с сыном-оккупантом, россиянин побуждал его к мародерству и называл своего отпрыска спонсором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют новые разговоры оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.
"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой", – говорит отец русскому солдату, который сейчас стоит под Харьковом.
Он рекомендует сыну не обращать внимания на низкую зарплату, а нехватку денег компенсировать дорогими украинскими автомобилями: "Разбирайте мерседесы, у них запчасти дорогие".
"Вояка" признается, что сам об этом думал, но "…наши командиры либо их пи#дят себе и катаются, либо расстреливают из автоматов".
Но изобретательный отец дает новый совет: "Снимите генератор. Генератор на "мерс" и "аудюху" стоит тыщ 10-20. Прикопай десяток генераторов – это 200".