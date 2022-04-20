Ученые заявили об изменениях в тучах над Антарктидой 20.04.2022, 19:42

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Изменения могут повлиять на климат Земли.

Ученые из Университета Вашингтона заявили о том, что в тучах, которые формируются над Антарктидой, происходят процессы, из-за которых на Землю проникает больше солнечного света. Это важно для моделей, которые прогнозируют дальнейшие изменения климата на нашей планете, сообщает Science alert.

С помощью моделирования, спутниковых снимков и данных, полученных во время пролета сквозь облака, ученые определили процесс «вторичного» образования льда. Это означает, что ледяные частицы сталкиваются с каплями переохлажденной воды, а затем разбивают их, создавая множество осколков льда.

Технический термин, который обозначает этот процесс, - расщепление изморози Халлетта-Моссопа. Он затемняет облака, уменьшая количество солнечного света, которое отражается обратно в космос, и пропускает больше его вниз.

Согласно расчетам ученых, в облаках на температуре от -3 до -8 градусов Цельсия поступать вниз к океану может до 10 Вт энергии на квадратный метр. Ледообразование внутри этих облаков происходит очень эффективно, и образовавшийся лед также может очень быстро упасть в океан. Это уменьшает количество воды в облаках и меняет некоторые из их ключевых характеристик с точки зрения отражательной способности.

То, что происходит внутри облаков, влияет также на их форму, что, в свою очередь, отражается на их способности влиять на океан, расположенный под ними. Все эти факторы необходимо учесть при построении моделей дальнейших изменений климата.

Февраль – это середина лета в Антарктиде, в это время до 90% неба покрыты облаками. Четверть из этих облаков относятся к типу, описанному в новом исследований. На данный момент лишь некоторые модели глобальных изменений климата учитывают расщепление изморози Халлетта-Моссопа. Авторы нового исследования считают, что это необходимо изменить, что позволит получить более детальное представление о том, как климат Земли меняется в различных ее экосистемах.

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