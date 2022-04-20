РФ приблизилась к первому за столетие дефолту по внешнему долгу 20.04.2022, 19:57

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Дефолт может наступить в начале мая.

Комитет по определению кредитных деривативов в среду признал совершение Россией выплат в рублях по двум выпускам долларовых облигаций потенциальным дефолтом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это означает, что сейчас «Россия находится на грани первого дефолта по внешнему долгу более чем за столетие».

Россия все еще может предотвратить дефолт, если заплатит держателям облигаций в долларах до окончания 30-дневного льготного периода. Он заканчивается 4 мая.

После этого держатели кредитных дефолтных свопов могут начать выплаты по контрактам, покрывающим около $40 миллиардов долларов российского долга.

Официальное объявление о дефолте традиционно делают рейтинговые агентства, но все они отказались от работы с Россией из-за санкций ЕС. Однако S&P Global Ratings понизило рейтинг РФ до «выборочного дефолта» перед сворачиванием деятельности, связанной с Россией.

Агентство Moody’s Investors Service заявило, что рублевые платежи России по долларовым облигациям будут «расцениваться как дефолт», если ситуация не будет исправлена в течение льготного периода.

Минфин России считает, что выполнил свои долговые обязательства.

В начале апреля Казначейство США запретило России выплачивать долги с заблокированных счетов в американских банках.

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