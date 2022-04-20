Какие специальности появятся в белорусских вузах в этом году 20.04.2022, 20:15

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В Бресте будут готовить урбанистов, в Полоцке — специалистов по ИИ.

Во вступительной кампании в вузы 2022 года ожидается ряд изменений: добавлены новые специальности и увеличен список тех, кто может поступать на льготных условиях. Об этом рассказал начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович, передает zerkalo.io.

В 2022 году белорусские вузы открывают набор на ряд новых специальностей. Например, в БрГУ им. А.С.Пушкина появится направление «Урбанология и Сити-менеджмент». В БГУ — «Геотехнологии, туризм и экскурсионная деятельность» и «Биоинженерия и биоинформатика. В БНТУ абитуриенты смогут поступить на специальность «Экономика и организация производства (цифровые технологии на промышленном предприятии)», а в БГТУ — «Технология и переработка биополимеров».

Не остался в стороне МГЛУ: там с 2022 года откроют специальности «Японский язык» и «Второй иностранный язык (специальный перевод)». В ПГУ можно подавать документы на специальность «Искусственный интеллект (Инструментальные средства и технология проектирования интеллектуальных систем)».

В ГГТУ им. Сухого открыт набор на специальность «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии», а ГрГУ им. Купалы на целых три направления: «Журналистика», «Аналитическая биохимия» и «Биохимия лекарственных средств». В ВГУ им. Машерова появится специальность «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа)», а в МГУ им. Кулешова можно будет подать документы на направление «Управление информационными ресурсами».

Также Сергей Касперович рассказал о тех, кто с этого года может рассчитывать на льготное поступление. Например, в Минобразования дополнили список тех, кто имеет право поступать без вступительных испытаний. Это:

выпускники спортивно-педагогических классов, у которых оценки по профильным предметам в аттестате не ниже 8 баллов, все иные — не ниже семи баллов. При этом они должны иметь рекомендации педсовета. С ними школьники могут поступать на специальности физической культуры и спорта без экзаменов;

абитуриенты с направлением на целевую подготовку по сельскохозяйственной специальности. При этом она должна быть из перечня, установленного Министерством сельского хозяйства и продовольствия по согласованию с Минобразования;

лица, сдавшие ЕГЭ в России, которые поступают на востребованные экономикой специальности на платную форму получения образования.

Увеличился список и тех, кто может поступать в вузы вне конкурса: сдавать экзамены придется, но человек может быть зачислен и с более низкими баллами. Сюда входят:

выпускники, которые учились в профильных классах или группах военно-патриотической направленности в школах и освоили факультатив «Готовы родине служить». Они смогут поступать вне конкурса в вузы Минобороны и на военные факультеты;

выпускники, которые учились в профильных классах или группах военно-патриотической направленности в школах, и освоили факультатив «Юный пограничник». Но они смогут поступать вне конкурса только в вузы ГПК и Минобороны.

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