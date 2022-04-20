Григорию Костусеву продлили срок содержания под стражей еще на два месяца 20.04.2022, 20:19

Григорий Костусев

В СИЗО политик с онкологией находится уже больше года.

Главе партии БНФ Григорию Костусеву в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 12 июня. Об этом сообщается на сайте партии.

В письме родственникам политик писал, что никаких следственных действий с ним не проводят. При этом в СИЗО он находится уже больше года, с апреля 2021.

17 апреля Григорию Костусеву исполнилось 65 лет. В изоляторе у него серьезно ухудшилось здоровье — у мужчины выявили онкологию, он перенес коронавирус, к тому же у политика возникли проблемы с почками.

Напомним, главу партии БНР Григория Костусева задержали 12 апреля 2021 года. Вместе с Александром Федутой и юристом из США Юрием Зенковичем его обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК). Максимальная санкция по этой статье — до 12 лет лишения свободы.

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