Григорию Костусеву продлили срок содержания под стражей еще на два месяца
- 20.04.2022, 20:19
В СИЗО политик с онкологией находится уже больше года.
Главе партии БНФ Григорию Костусеву в очередной раз продлили срок содержания под стражей до 12 июня. Об этом сообщается на сайте партии.
В письме родственникам политик писал, что никаких следственных действий с ним не проводят. При этом в СИЗО он находится уже больше года, с апреля 2021.
17 апреля Григорию Костусеву исполнилось 65 лет. В изоляторе у него серьезно ухудшилось здоровье — у мужчины выявили онкологию, он перенес коронавирус, к тому же у политика возникли проблемы с почками.
Напомним, главу партии БНР Григория Костусева задержали 12 апреля 2021 года. Вместе с Александром Федутой и юристом из США Юрием Зенковичем его обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (ч. 1 ст. 357 УК). Максимальная санкция по этой статье — до 12 лет лишения свободы.