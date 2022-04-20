Кислица в ООН: «Почетная» бригада РФ героически бежала из Украины с украденными унитазами 20.04.2022, 20:32

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Сергей Кислица

фото: twitter.com/UKRinUN

Постпред Украины при ООН рассказал о настоящем «героизме» российских военных.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН рассказал о настоящем «героизме» и «устойчивости» российских военных, которые бежали из Киевской области с награбленными вещами украинских граждан. Об этом сообщает «Укринформ».

Кислица напомнил, что президент РФ Путин удостоил 64-ю мотострелковую бригаду российской армии, которая совершала преступления в Буче, почетного звания гвардейская.

«Военные этой бригады, многие из которых уже идентифицированы, понесут ответственность за массовые зверства в Буче. Такова российская интерпретация героизма и мужества — убить сотни безоружных мирных жителей, изнасиловать десятки женщин и девушек и, наконец, сбежать от украинских войск», — отметил постпред ООН.

По его словам, российские военные продемонстрировали стойкость только в одном: упорно хранить все награбленное, отступая под огнем украинских войск.

«Они оставили боеприпасы, чтобы набить свои автомобили украденными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами, одеждой, коврами, стиральными машинами и даже унитазами», — подчеркнул Кислица.

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