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В Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины

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  • 20.04.2022, 20:53
  • 10,638
В Европу прибыли первые американские гаубицы для Украины

В ближайшее время они отправятся на территорию Украины.

Представитель Министерства обороны США рассказал, что в Европу прибыли первые американские гаубицы, которые передали Украине. В ближайшее время они отправятся на территорию Украины.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Как рассказал корреспондент, общаясь с журналистами, представитель Пентагона сказал, что США отправили в Европу еще четыре рейса из военной помощью.

Кроме того, в течение суток в Европейский регион отправятся еще четыре самолета. Вся эта помощь будет включать американские гаубицы.

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