Мэр Бучи дал совет Путину 6 20.04.2022, 21:16

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Анатолий Федорук

Анатолий Федорук предложил президенту РФ застрелиться.

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук в интервью Общественному, опубликованном 20 апреля, прокомментировал присвоение президентом России Владимиром Путиным звания "гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде (ОМСБр), которая, по данным украинских властей, дислоцировалась в Буче в тот период, когда против мирных жителей оккупанты совершали военные преступления.

"Какие бы им звания и титулы не присваивал Путин, обязательно будет правосудие. Это в очередной раз подтверждает, что это не просто некая вольность военнослужащих, а приказ. Если после того, что весь мир увидел, он присваивает такое звание этому подразделению, это говорит о том, что он умышленно разрешал "украинское сафари" относительно гражданских. Думаю, мир даст оценку таким действиям", – отметил Федорук.

Он также дал совет Путину.

"Я бы рекомендовал ему как эфесбешному офицеру: вынь пистолет и застрелись. Вот и все, что я могу ему порекомендовать", – сказал мэр.

Как один из многих примеров военных преступлений россиян, совершенных в Буче, Федорук привел историю одной семьи, проезжавшей автомобилем через оккупированный город.

"По улице Леха Качиньского автомобиль из Гостомеля пытался переехать через Бучу в безопасное место. Был расстрелян русскими орками из блокпоста. Была ранена женщина, ее муж вышел и взывал о помощи, чтобы не убивали, не добивали, потому что там жена с ребенком. Но они сделали вторую очередь. Он ее похоронил в Чернобыльском сквере. Поставил номерной знак", – рассказал городской голова.

Он добавил, что почти каждый квартал Бучи был обстрелян оккупантами.

"Из того количества граждан, которое было в городе на период оккупации, каждый пятый был убит. Каждый пятый", – подчеркнул Федорук.

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