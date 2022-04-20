Какой будет погода до конца недели? 20.04.2022, 21:21

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Прогноз по Беларуси на 21-23 апреля.

21 апреля погоду в Беларуси продолжат определять малоподвижные атмосферные фронты. Преобладание облачной погоды. Временами ожидаются дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, пишет pogoda.by.

Ветер северо-восточный порывистый, днем местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +8..+13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

22-23 апреля погоду будут определять атмосферные фронты и неустойчивые теплые воздушные массы южных морей. Облачно с прояснениями.

22 апреля ночью преимущественно по южной половине, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +8..+14°С, местами по стране до +16°С.

23 апреля на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, в дневные часы возможны грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +8..+14°С, местами до +16°С.

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