США расширили санкции в отношении России 20.04.2022, 21:32

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В ограничительный список внесли еще около 30 физических и 40 юридических лиц.

США расширили санкции против России. В ограничительный список внесли еще около 30 физических и 40 юридических лиц, в том числе бизнесмена Константина Малофеева и Транскапиталбанк.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина, санкции нацелены на компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.

Кроме того, Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые причастны к подавлению противоположного мнения в России и за рубежом, а также причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины и нарушениям прав человека на Донбассе.

Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.

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