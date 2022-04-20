США расширили санкции в отношении России
- 20.04.2022, 21:32
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В ограничительный список внесли еще около 30 физических и 40 юридических лиц.
США расширили санкции против России. В ограничительный список внесли еще около 30 физических и 40 юридических лиц, в том числе бизнесмена Константина Малофеева и Транскапиталбанк.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
Как отмечается в пресс-релизе Минфина, санкции нацелены на компании, работающие в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая является третьей по величине в мире.
Кроме того, Госдеп вводит визовые ограничения в отношении 635 россиян, которые причастны к подавлению противоположного мнения в России и за рубежом, а также причастны к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины и нарушениям прав человека на Донбассе.
Визовые ограничения также коснутся трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 лиц, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.