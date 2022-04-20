Падение истребителя Су-34 ВКС РФ под Лунинцем подтверждает радиоперехват

Падение истребителя Су-34 ВКС РФ под Лунинцем подтверждает радиоперехват2
- 20.04.2022, 21:36
- 11,618
Аудио выложили в Сеть.
10 марта около 21:00 в районе Кожан-Городка под Лунинцем действительно разбился самолет Су-34. Об этом свидетельствует перехваченный разговор Военно-космических сил России.
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» получила перехват переговоров Военно-космических сил России, которые полностью подтверждают данную информацию.
Известно, что борт упал в заболоченной местности и сгорел. Оба пилота катапультировались и были найдены в ходе поисково-спасательной операции, в которой были задействованы и вертолеты ВВС РБ.
Кроме того, на перехваченных переговорах слышно, что пилоты других самолетов сообщают: они видели вспышку в момент падения истребителя.
Примечательно, что никакой официальной информации о том происшествии так до сих пор и не появилось.