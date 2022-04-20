Зеленский пригласил Макрона в Украину, чтобы он увидел реальность геноцида 1 20.04.2022, 21:45

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Владимир Зеленский

Зеленский вернулся к позиции президента Макрона относительно непризнания геноцида в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся к позиции президента Франции Эммануэля Макрона относительно непризнания геноцида в Украине. В частности, он пригласил французского коллегу в Украину.

По словам Зеленского, когда Макрон приедет в Украину, то поймет, что это геноцид.

«Я думаю, что Макрон сформулировал это с юридической точки зрения. И я очень верю, что он поймет, что это геноцид, когда придет сюда. Я приглашаю его, как и каждого лидера», — сказал он в эфире BFMTV.

Ранее Эммануэль Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, но отказался говорить о геноциде и заявил, что украинцы и россияне являются «братьями». Президент Владимир Зеленский назвал слова Макрона очень болезненными и пообещал обсудить с ним этот вопрос.

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