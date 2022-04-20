Три недорогих, но вкусных салата на Пасху
- 20.04.2022, 21:47
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Рецепты очень простые.
Три недорогих, но вкусных салата на Пасху - это овощной салат с редисом, капустой и огурцами, второй – из куриного филе с консервированными ананасами и последний – с ветчиной и черносливом
В этой подборке салаты праздничные и тематические, все заправляются майонезом. Соус можно купить, а можно приготовить самостоятельно, это недолго, пишет «Сегодня».
Салат из курицы с ананасами
Ингредиенты:
- по 2 шт. яйца, огурцы;
- банка консервированной кукурузы;
- 380 г консервированного ананаса;
- 300 г куриного филе;
- зелень;
Соль, перец, майонез – по вкусу.
Как приготовить:
Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Украсить зеленью.
Салат "Фиалки" с редисом
Ингредиенты:
300 г капусты;
150 г свежих огурцов;
150 г редиса;
1 яйцо;
75 мл майонеза;
шпинат, зеленый лук, соль.
Как приготовить:
Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.
Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом
Ингредиенты:
180 г ветчины
2 свежих огурца
2 отварных картофелины
4 яйца
50 г чернослива
20 г грецкого ореха
200 мл майонеза;
лук, укроп.
Как приготовить:
Половину огурца нарезать тонкими кружочками, отложить для декора.
Остальные огурцы и ветчину нарезать соломкой.
Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.