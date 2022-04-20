Три недорогих, но вкусных салата на Пасху 20.04.2022, 21:47

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Рецепты очень простые.

Три недорогих, но вкусных салата на Пасху - это овощной салат с редисом, капустой и огурцами, второй – из куриного филе с консервированными ананасами и последний – с ветчиной и черносливом

В этой подборке салаты праздничные и тематические, все заправляются майонезом. Соус можно купить, а можно приготовить самостоятельно, это недолго, пишет «Сегодня».

Салат из курицы с ананасами

Ингредиенты:

- по 2 шт. яйца, огурцы;

- банка консервированной кукурузы;

- 380 г консервированного ананаса;

- 300 г куриного филе;

- зелень;

Соль, перец, майонез – по вкусу.

Как приготовить:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.

Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.

Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Украсить зеленью.

Салат "Фиалки" с редисом

Ингредиенты:

300 г капусты;

150 г свежих огурцов;

150 г редиса;

1 яйцо;

75 мл майонеза;

шпинат, зеленый лук, соль.

Как приготовить:

Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.

Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.

Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.

Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.

Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.

В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.

Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом

Ингредиенты:

180 г ветчины

2 свежих огурца

2 отварных картофелины

4 яйца

50 г чернослива

20 г грецкого ореха

200 мл майонеза;

лук, укроп.

Как приготовить:

Половину огурца нарезать тонкими кружочками, отложить для декора.

Остальные огурцы и ветчину нарезать соломкой.

Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.

Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.

Разделить отваренные яйца на белки и желтки.

Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.

Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.

Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.

Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

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