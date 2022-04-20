Россиян массово игнорируют на G20 20.04.2022, 21:50

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Министры финансов стран G20 покинули встречу, когда начали выступать россияне.

Министры финансов стран G20 и управляющие центральными банками покинули встречу, когда начали выступать представители России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с событиями.

По словам источников, когда российские официальные лица начали выступать перед собравшимися, министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард, а также другие высокопоставленные чиновники из Европы, США, Канады, Украины и других стран покинули встречу G20.

При этом, Йеллен ранее требовала исключить Россию из «большой двадцатки».

Кроме того, отмечается, что в забастовке также участвовал министр финансов Украины Сергей Марченко. Источники уточнили, что заседание в основном было посвящено экономическим рискам, связанным с вторжением России в Украину.

Один из собеседников журналистов сказал, что некоторые официальные лица, присутствовавшие на мероприятии, практически выключали свои камеры, когда говорили официальные лица РФ.

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