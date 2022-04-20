Данилов ответил, может ли Украина ударить по Крымскому мосту 3 20.04.2022, 22:23

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Через него РФ перебрасывает войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире «Радио НВ» ответил на вопрос, может ли Украина ударить по Крымскому мосту.

«Если бы у нас была возможность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем», — сказал Данилов.

Крымский мост — это мост через Керченский пролив, который соединяет Российскую Федерацию с оккупированным ею полуостровом. Через него РФ перебрасывает свои войска и технику на территорию Крыма, а затем и на юг Украины.

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