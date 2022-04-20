Зеленский о поставках оружия: Партнеры стали лучше понимать наши потребности 1 20.04.2022, 22:37

2,654

Владимир Зеленский

Вся украинская власть круглосуточно работает над этим вопросом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении к украинцам сделал заявление по поводу поставок оружия для украинской армии. По его словам, партнеры начали лучше понимать потребности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение.

Как подчеркнул президент, он вместе с дипломатами и другими представителями Украины делает «больше чем максимум», чтобы обеспечить поставки оружия для армии. Вся украинская власть круглосуточно работает над этим вопросом.

«Я очень рад с осторожным оптимизмом сказать, что наши партнеры стали лучше понимать наши потребности. Понимать, что именно нам нужно и когда нам это нужно. Не через неделю или месяц, а немедленно», - сказал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».