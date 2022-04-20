МВФ: Украине нужно $15 миллиардов на следующие три месяца 1 20.04.2022, 22:41

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Глава фонда призвала всех его участников оказать помощь украинской экономике.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украине потребуются 5 миллиардов долларов ежемесячно в течение ближайшего трехмесячного периода, чтобы закрыть все дыры, возникшие из-за влияния вторжения России на финансы страны. Она также добавила, что фонд обсудит украинские финансовые нужды с правительствами-партнерами Украины.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что Георгиева предложила выделить необходимую Киеву финансовую помощь в форме грантов в рамках скоординированных усилий стран-участниц МВФ.

«Большая часть экономики не функционирует. Заполнение финансовой нехватки лучше обеспечить из-за грантового финансирования, так мы считаем», – пояснила Георгиева.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс сказал, что его организация работает над пакетом поддержки для развивающихся стран объемом 170 миллиардов долларов. Эти деньги будут выделены на следующие 15 месяцев. Пакет должен помочь обуздать экономические последствия войны, а также пандемии коронавируса и климатических изменений.

«Война накладывает стресс на бедных людей по всему миру, повышая долговую перегрузку во многих странах и создавая кризис продовольственной незащищенности из-за нехватки продуктов питания, горючего и минеральных удобрений. Этот кризис будет длиться много месяцев, а возможно вплоть до следующего года», – сказал Малпасс.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал оказать немедленную финансовую поддержку на десятки миллиардов долларов, чтобы закрыть фискальный дефицит страны. В марте государственные расходы Украины превышали поступление на 2,7 миллиарда долларов. Киев прогнозирует, что этот разрыв увеличится до 5-7 миллиардов в месяц в апреле и мае. Весенние встречи лидеров разоблачили трудности в сфере координации глобальной экономической политики во времена высокого геополитического напряжения. На встрече представителей финансовых учреждений стран G20 британская, американская и канадская делегации вышли, протестуя против участия России.

«Вместе с нашими союзниками из США и Канады представители Великобритании покинули встречу G20, когда российские делегаты выступали», – сказал пресс-секретарь британской делегации.

Глава Bank of England Эндрю Бейли был среди вышедших из зала. В МВФ прогнозируют, что экономика Украины сократится на 35% в этом году из-за войны, которая подавляет производство. Марченко в интервью Financial Times признал, что правительство «под большим стрессом» из-за вторжения. Потому что налоговые поступления обрушились. Георгиева сказала, что «самый главный приоритет» МВФ – это позаботиться, чтобы необходимая на следующие три месяца помощь была обеспечена. Она предложила собрать необходимые средства через новый счет, созданный в этом месяце советом управления фонда, который предназначен для приема грантов и ссуд «для помощи Украине удовлетворить свой платежный баланс и бюджетные нужды и способствовать стабилизации экономики».

Канада уже подтвердила, что разместит на этом счете 795 миллионов долларов. Марченко также призвал богатые страны положить на новый счет средства, полученные ими от МВФ в августе в рамках распределения 650 миллиардов долларов из резервных активов фонда или специальных прав заимствования. Развитые экономики получили около 290 миллиардов в рамках этого распределения. Марченко предлагает им пожертвовать Украину 5-10% от этой суммы.

В среду Мальпасс заявил, что банк готовит платеж в размере 1,5 млрд долларов, чтобы помочь покрыть выплаты заработных плат в государственном секторе и другие бюджетные нужды. Эта сумма прибавится еще к одному миллиарду чрезвычайной финансовой поддержки, переданной Украине сразу после начала вторжения. Он сказал также, что Всемирный банк в четверг проведет встречи «с представителями Украины и поддерживающих ее стран, чтобы обеспечить помощь для покрытия краткосрочных и долгосрочных потребностей украинского народа».

Георгиева также в среду добавила, что МВФ начинает формировать новую программу для Украины, которая, однако, не будет имплементирована «пока бои продолжаются».

«Было бы нечестно ожидать от украинских властей развития и имплементации глубокого пакета реформ в это время», – пояснила она.

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