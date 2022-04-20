США ввели визовые ограничения в отношении белорусов, причастных к репрессиям против рабочих и студентов

США ввели визовые ограничения в отношении белорусов, причастных к репрессиям против рабочих и студентов2
- 20.04.2022, 22:51
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В список попали 17 лукашистов.
США вводят визовые ограничения в отношении 17 граждан Беларуси, причастных к репрессиям в стране, сообщает пресс-служба Белого дома.
Фамилии людей, которые попали под санкции не называются. Однако в пресс-релизе указывается, что в список вошли представители администрации госпредприятий, которые «запугивали, преследовали и участвовали в репрессиях против бастующих рабочих», а также сотрудники университетов, которые «исключали студентов вузов за их участие в протестах».
Также США вводят визовые санкции в отношении 635 граждан России, причастных к репрессиям диссидентов и действиям, которые подрывают территориальную целостность Украины.