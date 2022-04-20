Ведущий шоу «Сто к одному» на канале «Россия» выступил против войны 20.04.2022, 23:02

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Александр Гуревич

Александр Гуревич также рассказал о своих родственниках в Украине.

Александр Гуревич, бессменный ведущий развлекательного шоу "Сто к одному", которое с 1998 года выходит на федеральном телеканале "Россия 1", призвал прекратить войну в Украине.

Своё антивоенное заявление Гуревич опубликовал в ютьюбе под одним из февральских выпусков шоу. В нём телеведущий отметил, что "в эти дни ни о чём другом, кроме как о войне, говорить и думать не получается" и что он испытывает "ужас и ощущение бессилия". Гуревич также рассказал о своих родственниках, родившихся и умерших в Украине, подчеркнув, что поскольку их уже нет, то он говорит за них.

Кроме того, телеведущий заявил, что считает для себя "совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего" и что все выпуски передачи "Сто к одному", которые можно сейчас увидеть в эфире телеканала "Россия", были отсняты до начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины.

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