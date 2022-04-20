На Донбассе ВСУ отбили девять атак врага
- 20.04.2022, 23:04
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Украинцы уничтожили 14 единицы техники.
На Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам. За сутки ВСУ отбили 9 атак врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.
Так, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.
Также подразделения противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.
В ходе боев украинские защитники уничтожили:
личного состава - 36;
БМП - 5;
БТР - 4;
АТ - 1;
ЗРК - 1;
минометный расчет - 1.