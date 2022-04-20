Четверо профсоюзных деятелей — в СИЗО КГБ, еще пятеро задержаны 2 20.04.2022, 23:09

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С семью нет связи.

По информации правозащитников, в СИЗО КГБ по состоянию на настоящий момент точно находятся четверо представителей независимых профсоюзов. Это Сергей Антусевич, Геннадий Федынич, Николай Шарах и Александр Евдокимчик.

Подтвердилась также информация о задержании Александра Бухвостова, Виталия Чичмарева, Александра Ярошука, Ирины Бут-Гусаим и Игоря Ледника (последний задержан еще 18 апреля). Однако место, где находятся эти люди, пока не известно.

Нет связи с Яной Малаш, Анной Дусь, Василием Бересневым, Дмитрием Бородко, Михаилом Громовым, Вадимом Пайвиным, Юрием Беляковым.

Единственный, кого после допроса отпустили — Игорь Комлик.

Все эти люди — лидеры и актив Белорусского конгресса демократических профсоюзов, а также Свободного профсоюза металлистов, Свободного профсоюза Белорусского, Независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, входящих в его состав.

Вчера в офисах профсоюзов и в квартирах активистов прошли обыски. А в среду 20 апреля стало известно, что 14 представителей независимых профсоюзов не выходят на связь.

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