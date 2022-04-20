Зеленский: От российских оккупантов освобождены 934 населенных пункта
- 20.04.2022, 23:46
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Местное самоуправление заработало в 431 громаде.
Продолжается возвращение к нормальной жизни освобожденных городов и громад Украины.
Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
«Освобождены уже 934 населенных пункта. Полиция возобновила работу в 435 населенных пунктах. Местное самоуправление заработало в 431 громаде. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте», - отметил президент Украины.
Также постепенно восстанавливают доступ людей к медицинским и образовательным услугам, к органам социальной защиты, восстанавливают автомобильное сообщение, поставки электричества, газа, воды.