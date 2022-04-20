ВСУ сбили три беспилотника и одну крылатая ракета 20.04.2022, 23:53

Информация за 20 апреля.

Командование Воздушных сил ВСУ отчиталось об оперативной ситуации по военному противостоянию в небе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

В сообщении отмечается: "Из-за неблагоприятных погодных условий 20 апреля боевая авиация российских оккупантов почти не применялась в районах ведения активных боевых действий. Впрочем, противник продолжает применять ракетное вооружение и БПЛА разных типов.

За сутки 20 апреля противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены четыре воздушные цели российских оккупантов: 3 БПЛА (ОТР типа "Орлан-10"), 1 крылатую ракету".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».