В Одессе начало прибивать к берегу фуражки оккупантов с крейсера «Москва» 21.04.2022, 7:33

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Фотофакт.

В Одессе к берегу Черного моря прибилась фуражка моряка из экипажа российского ракетного крейсера Москва, который затонул 14 апреля.

Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Вооруженных сил Украины.

На снимке - фуражка российского моряка на камне возле берега.

"К берегу в Одессе прибились первые фуражки утопленных рашистов из крейсера Москва", – говорится в сообщении.

Отметим, экипаж российского ракетного крейсера Москва, согласно данным Википедии, составлял 510 человек.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло, или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

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